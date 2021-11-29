Губернатор Петербурга оценил эпидситуацию в городе перед началом зимы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Александр Беглов назвал напряженной эпидситуацию в Петербурге перед началом зимы. По словам губернатора, темпы вакцинации набрали неплохой ход, но для достижения коллективного иммунитета необходимо еще «поднажать». Напомним, Смольный прогнозирует, что к 15 января 80% населения будут иметь антитела к коронавирусу. При этом градоначальник подчеркнул, что у властей пока нет точного понимания, какие ограничения вводить на Новый год – решение будет зависеть преимущественно от самих жителей.

- Осеннюю волну коронавируса удается удерживать, эпидемическая обстановка в Петербурге остается напряженной, но контролируемой. Темпы вакцинации необходимо увеличить. Основные меры противодействия пандемии сохраняются в городе до 31 января, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного после его эфира на «Радио России».

К слову, «КП-Петербург» пообщалась с одним из ведущих инфекционистов Северной столицы, бывшим руководителем больницы имени Боткина, Алексеем Яковлевым. Эксперт рассказал нам, как именно заражаются вакцинированные и почему мытье рук далеко не всегда спасет от коронавируса.