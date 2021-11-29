Смольный планирует закрыть общепит в Петербурге на новогодних праздниках

В Петербурге могут закрыть общепит на время новогодних праздников. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Смольном рассматривают вероятность закрытия заведений общепита в Петербурге на время новогодних праздников. Об этом «Невским новостям» рассказал осведомленный источник, близкий к властям. Как считают чиновники, грамотные ограничения позволят подстегнуть непривитых петербуржцев как можно быстрее вакцинироваться. К тому же можно будет избежать скопления людей в помещениях в пик выходных.

- Планируется введение ограничений по примеру прошлого года, закрытие учреждений общественного питания в праздничные даты, - отметил источник.

Ранее губернатор Александр Беглов прямо сказал жителям Северной столицы, что от них преимущественно зависит то, в каком виде город встретит Новый год. До идеальных темпов вакцинации осталось немного, а коллективный иммунитет прогнозируют уже к 15 января.