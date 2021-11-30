Тысяча единиц техники чистит улицы Петербурга от мощного снегопада вечером 30 ноября

Циклон "Бенедикт" продолжает засыпать Петербург мощным снегопадом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Циклон «Бенедикт» продолжает засыпать Петербург мощным снегопадом вечером во вторник, 30 ноября. Город безостановочно чистят 1037 единиц техники, судя по сайту Смольного, где спецтехника отслеживается на онлайн-карте. Весь день в Северной столице трудятся и 1,1 тысячи дворников. Однако сил этих не хватает, судя по многочисленным отзывам читателей «КП-Петербург» в соцсетях.

К счастью, снегопад вскоре прекратится. Останется разве что сгрести снег в кучи и развести по плавильным пунктам. Ждать осталось недолго.

- Интенсивного снегопада больше не будет. Утром 1 декабря снег прекратится – хотя бы на какое-то время. По данным на утро 30 ноября. В городе выпало около 16 сантиметров осадков, но аномалией я бы это не назвал, - отметил метеоролог Юрий Куткевич в разговоре с «КП-Петербург».