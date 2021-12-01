Мертвая пробка на Московском шоссе в Шушарах сократилась в три раза

Пробка на Московском шоссе в Петербурге сократилась, но все равно еще длинная. Фото: vk.com/spb_today

Мертвая пробка на Московском шоссе в Петербурге, которая держится вторые сутки к ряду, стала меньше в три раза. Об этом можно судить из данных сервиса «Яндекс.Пробки». Накануне к ночи трафик возле Шушар растянулся до 16 километров, что стало абсолютным рекордом чуть ли не за весь год. Теперь же, к 19:30 среды, 1 декабря, самый длинный отрезок пробки аналитики оценили в 5 километров.

Администрация Пушкинского района продолжает стоят на ушах весь день. Чиновникам удалось добиться, чтобы подрядчик начал уборку заснеженной трассы, на месте заметили много машин, но водители все равно мерзнут в очередях из транспорта и жалуются в соцсетях. В итоге МЧС развернуло несколько пунктов обогрева на самых сложных участках шоссе.

К слову, местный общественный транспорт теперь ходит в обход пробок на шоссе.

- Часть автобусов будет следовать по обычной трассе через Московское шоссе. При посадке в автобус №196 уточняйте, пожалуйста, у кондуктора или водителя трассу следования транспорта, - передает пресс-служба «Организатора перевозок».