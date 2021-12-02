Транспорт в Петербурге оборудуют сканерами QR-кодов за 117 млн рублей

К 1 апреля 2021 года в транспорте Петербурга появятся считыватели QR-кодов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный выделил 117 млн рублей на то, чтобы оборудовать в общественном транспорте Петербурга сканеры QR-кодов. Напомним, новый вид проездных будет действовать трое суток. Систему оплаты введут в 2022 году. А пока власти ищут подрядчика, который бы «оббежал» все автобусные, трамвайные и троллейбусные парки и установил во всем транспорте специальные считыватели для билетов с QR-кодами. К технике есть требования.

- Считыватель QR -кода должен иметь подсветку и автоматически адаптироваться к условиям освещения и работать в условиях низкой освещенности и при считывании QR-кодов с экранов мобильных устройств. Также считыватель QR-кода должен иметь хорошо видимый лазерный указатель, - сообщается в конкурсной документации.

По планам, к 1 апреля 2022 года, начале транспортной реформы в Петербурге, считыватели QR-кодов появятся минимум в 1,5 тысячах автобусов и 1,2 тысячи трамваев и троллейбусов. Итоги конкурса на определение подрядчика подведут 21 декабря 2021 года.