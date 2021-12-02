Запуск поездов «Аллегро» между Петербургом и Хельсинки отменен из-за нового штамма коронавируса

"Аллегро" пока постоят на запасном пути. Из-за "омикрона". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новый штамм коронавируса, родившийся в Южно-Африканской Республике и получивший название «омикрон», отменил запуск скоростных поездов «Аллегро» между Петербургом и Хельсинки.

- Сейчас у нас нет точной даты запуска. Она была, но появление штамма «омикрон» изменило ситуацию, - сообщила заместитель госсекретаря МИД Финляндии Нина Васкунлахти, слова которой приводит издание Yle.

Напомним, что заявление о возобновлении с 12 декабря пассажирского сообщения с Финляндией сделал Оперштаб России. Финский оператор скоростных железных дорог эту информацию официально не подтверждал, но договоренность о запуске поездов до конца года ранее была достигнута на встрече президентов России и Финляндии.

Для этого был открыт погранпереход «Вайниккала», через который идет ж/д траффик. Однако появление «омикрона» смешало все планы. Многие государства Европы и мира остановили авиасообщение с ЮАР, а Россия ввела 14-дневный карантин для прибывающих из этой страны.