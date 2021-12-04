Сиделка Нины Ургант рассказала подробности ее смерти

Помощница Нины Ургант рассказала подробности смерти народной артистки России. Фото: Евгения ГУСЕВА

Стали известны подробности смерти Нины Ургант. Напомним, народной артистки России не стало 3 декабря, она скончалась на 93-м году жизни. Умершую звезду «Белорусского вокзала» обнаружила ее сиделка, помощница Андрея Урганта. Как рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах, шокированная женщина вызвала полицию в квартиру на набережной Крюкова канала.

- Нина Ургант находилась в кровати в последней четвертой комнате квартиры. По словам ее помощницы, у нее была болезнь Паркинсона. Заявку передали в скорую помощь. О происшествии доложили в следственный отдел Адмиралтейского района, - сообщил источник «КП-Петербург».

Добавим, что о слабом здоровье Нины Ургант «Комсомолке» рассказал ее сосед по даче Иван Краско. По словам артиста, последние годы Нина Николаевна не выходила из дома из-за плохого самочувствия.