СК просит суд отправить в СИЗО экс-главу Калининского района Ивана Громова

Ивана Громова хотят отправить в СИЗО по делу о мошенничестве. Фото: Смольный

СК будет просить суд о заключении в СИЗО Ивана Громова, экс-главу Калининского района Санкт-Петербурга, проработавшего в своей новой должности всего три недели. Напомним, накануне чиновник уволился после некоего совещания в Смольном. А уже во вторник, 7 декабря, мужчину задержали по обвинению в хищении более 165 млн рублей из городского бюджета. По информации «КП-Петербург» дело в его предыдущем месте работы – комитете по информатизации и связи.

- Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивана Громова, обвиняемого в совершении 8 эпизодов мошенничества в особо крупном размере, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Отметим, что бывшему чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.