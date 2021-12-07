СК просит арестовать брата экс-чиновника Смольного Ивана Громова по делу о хищении миллионов из бюджета

Следствие настаивает на аресте брата экс-чиновника из Петербурга Ивана Громова. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следствие настаивает на заключении под стражу брата бывшего петербургского чиновника Ивана Громова, обвиняемого в восьми эпизодах мошенничества. Напомним, экс-главу Калининского района Северной столицы задержали после трех недель работы. По версии СК, братья транжирили бюджетные деньги. Как сообщил источник «КП-Петербург», речь о 165 миллионов рублей.

- Куйбышевский районный суд зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Громова вслед за таким же ходатайством в отношении Ивана Громова, - отметили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Братьям грозит до 10 лет лишения свободы, если их махинации докажут. Тем временем суд избирает меру пресечения родственникам.