Петербуржцы раскритиковали новогоднюю елку на Дворцовой площади

Главная городская елка на Дворцовой площади появилась в ночь с 7 на 8 декабря. Фото: Артем КИЛЬКИН

Главная новогодняя елка города на Дворцовой площади не пришлась по нраву горожанам. В среду, 8 декабря, читатели «КП-Петербург» поделились с нами своим мнением о «хозяйке праздника» - и оно вышло, мягко говоря, не комплиментарным.

- Лысая какая-то. Неужели не нашлось поприличнее? – удивились жители и гости Северной столицы. – Уж больно потрепанная, сэкономили, что ли?

В числе основных недостатков петербуржцы отметили недостаточные густоту и размах веток, а также то, что девяностолетняя, специально доставленная из Ленинградской области елка оказалась не вид «не пушистой» и «кособокой». Отметим, впрочем, что елку, как ранее рассказывали «Комсомолке» в Городском центре рекламы и праздничного оформления, еще будут «дорабатывать» - в частности, подобьют к основанию живые ветви, набранные в лесах Ленинградской области.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как выбирали главную новогоднюю елку Петербурга, и как ее демонтировали, чтобы привезти на Дворцовую площадь.