Пострадавшим при разливе кипятка на проспекте Луначарского оказался сантехник ЖЭКа, спасавший пассажиров троллейбуса

На проспекте Луначарского в кипятке обварился сантехник. Фото: vk.com/spb_today

Стало известно, кто оказался пострадавшим при разливе кипятка на проспекте Луначарского. Коммунальная авария на теплосетях произошла вечером 8 декабря. На улице Есенина прорвало 60-сантиметровую в диаметре трубу, в итоге горячей водой залило проезжую часть на площади пять тысяч квадратных метров. Машины ехали в клубах пара, а люди прыгали по воде. В итоге один человек получил ожоги.

- По предварительным данным, пострадал сантехник ЖКС №2 Выборгского района. Он начал выставлять ограждения в зоне дефекта до приезда аварийно-восстановительных бригад и сотрудников МЧС, - сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб», которому принадлежит аварийный участок.

Сантехник пострадал, когда пытался предупредить об опасности пассажиров подъехавшего к остановке троллейбуса. У 40-летнего мужчины ожоги ног средней степени тяжести, он госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

В «ТЭКе» уже пообещали следить за его здоровьем и оказать всю необходимую помощь.

Сама авария локализована, подача горячей воды в дома не прекращалась.