Названа причина сбоя в движении поездов на красной линии метро в Петербурге

"КП-Петербург" выяснила причину задержки поездов в метрополитене вечером 13 декабря. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, почему произошел сбой в движении поездов на красной линии метрополитена в Петербурге. Напомним, вечером 13 декабря медленнее обычного составы шли на участке от «Проспекта Ветеранов» до «Нарвской». Однако неудобства продлились не дольше получаса. Как рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе метрополитена, задержка произошла из-за поломки светофора в одном из тоннелей.

- По техническим причинам, из-за светофора, - уточнили в подземке. – С 20:05 Линия №1 уже работает в обычном режиме, интервал движения восстанавливают.

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