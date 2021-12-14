Таксиста-мигранта, зарезавшего пассажира, доставили из Воронежа в Петербург

Таксиста-убийцу доставили в Петербург. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские полицейские доставили в город таксиста, который зарезал одного пассажира и попытался убить другого. После конфликта водитель бросил машину и пустился в бега, но его поймали в Воронеже. Теперь уроженца Азербайджана этапировали в Петербург.

- 13декабря в результате выезда в служебную командировку в Воронежскую область, для проведения следственных действий опергруппой доставлен на территорию Санкт-Петербурга подозреваемый в убийстве, - сообщает источник «КП-Петербург».

Сейчас молодой таксист-мигрант находится в изоляторе временного содержания, позднее ему будет избрана мера пресечения до рассмотрения дела по существу.

Напомним, что конфликт с пассажирами произошел 10 декабря. Два подвыпивших мужчины не смогли рассчитаться с таксистом. И пока один ходил за деньгами, второй поругался с водителем. Тот выхватил нож и 17 раз ударил пассажира. А потом набросился на второго. Первый погиб на месте.

По статьям «убийство» и «покушение на убийство» мигранту грозит до 20 лет лишения свободы.