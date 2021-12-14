В Петербурге заключили в СИЗО таксиста, напавшего с ножом на двух пассажиров

Суд арестовал таксиста из Петербурга, зарезавшего пассажира. Фото: Дорожный инспектор

В Петербурге суд арестовал таксиста Джаббара Атакишиева, который напал с ножом на двух пассажиров. Напомним, конфликт между мужчинами произошел ночью с 10 на 11 декабря. Водитель пришел в ярость, выхватил нож и не менее 18 раз ударил одного из пассажиров. Несколько ударов на себя принял и другой мужчина, однако его удалось спасти благодаря оперативным действиям медиков.

Нападавший тут же скрылся в Воронеж, но там его уже поджидали оперативники. От заключения в СИЗО его, естественно, ничто не спасло бы.

- Арест продлится минимум по 10 февраля 2022 года. Обвиняемый полностью признал вину. Следствие указало, что Атакишиев является гражданином иностранного государства, не проживает по адресу временной регистрации, официально не трудоустроен, скрылся с места происшествия, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Судят мужчину не только по статье за убийство, но и за покушение на убийство второго пассажира. В перспективе ему грозит пара десятков лет в колонии.