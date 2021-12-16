Погибшей в аварии на Невском проспекте оказалась 23-летняя девушка

Девушка погибла на Невском проспекте. Фото: предоставлено "КП-Петербург".

Полиция Петербурга уточнила сведения о пострадавших в смертельном ДТП на Невском проспекте. Жертвой аварии оказалась 23-летняя девушка. От полученных при ударе травм она погибла моментально.

- 15 декабря 2021 года около 22 часов 30 минут «Фольксваген Поло совершил наезд на двух пешеходов. В результате 23-летняя девушка скончалась на месте происшествия, 26-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, - сообщает пресс-служба Главка.

Напомним, что авария произошла у дома 20 по Невскому проспекту. 43-летний водитель «Фольксвагена» на полной скорости снес пешеходов, переходивших дорогу по «зебре» на зеленый свет.

В машине нашлись бутылки из-под алкоголя, а шофер отказался проходить освидетельствование на опьянение. На нарушителя завели уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.