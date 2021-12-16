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Общество16 декабря 2021 11:32

Комитет по тарифам утвердил цены на проезд в транспорте Петербурга в 2022 году

«Гостевой» билет подорожает на пять рублей, появится тариф с пересадкой
Авторы (2):
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Анна МОТОВИЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Пересадочный тариф появится в наземном транспорте с 1 апреля.

Пересадочный тариф появится в наземном транспорте с 1 апреля.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный утвердил уже известные тарифы на проезд в транспорте Петербурга на 2022 год. Во время пресс-конференции глава Комитета по тарифам еще раз подтвердил обнародованную еще в ноябре информацию, о повышении стоимости «гостевого» билета, остальных тарифов и появлении пересадочного.

- 1 апреля будет введен пересадочный тариф 60 минут, по которому стоимость первой поездки на социальном маршруте наземного транспорта составит 40 рублей, стоимость второй - 10 рублей, третья и последующие будут бесплатны для пассажира, - заявил Председатель комитета по тарифам Петербурга Дмитрий Коптин.

Отметим, что именно для пересадочного тарифа в наземном транспорте (метро он не касается) установят считыватели QR-кодов.

Что касается остальных цен, то разовый проезд в метро по жетону будет стоить 65 рублей вместо 60. Автобус, троллейбус и трамвай обойдутся в 60 (было 55).

Подорожание коснется и «Подорожника». А вот по Единой карте петербуржца поездки будут стоить даже дешевле, чем сейчас.