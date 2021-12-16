Видео смертельного ДТП с пешеходами на Невском проспекте появилось в сети

В сети появилось видео смертельного ДТП на Невском проспекте

В сети появилось страшное видео смертельного ДТП на Невском проспекте Санкт-Петербурга, которое произошло вечером 15 декабря 2021 года. Около 22:35 часов у перекрестка с Большой Конюшенной улице "Фольксваген" на огромной скорости влетел в двух пешеходов, которые шли через проспект на зеленый свет. От удара оба отлетели на несколько метров.

- В результате аварии один пешеход погиб на месте, второй находится в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики, - рассказал "Дорожный инспектор" со ссылкой на источник в ГИБДД.

Погибшей оказалась 23-летняя девушка-фотограф. Ее спутник, 26-летний молодой человек, был госпитализирован в больницу в очень тяжелом состоянии.

На место сразу же приехала полиция и задержала водителя иномарки. Со слов очевидцев, он вел себя неадекватно и кричал. От медицинского освидетельствования отказался. В отношении него уже возбудили уголовное дело. Ему грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.