СК предъявил обвинение закладчику, напавшему с ножом на полицейских в Петербурге

Напавший на полицейского закладчик пойдет под суд.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Следователи СК предъявили обвинение в нападении на полицейского 39-летнему мужчине, который едва не попался при закладке наркотиков у Горского кладбища вместе со своей подругой, но сумел скрыться. Однако позднее обоих задержали в ходе плана «Перехват».
- По версии следствия, 16 декабря 2021 года обвиняемый, в ответ на законные требования двух сотрудников отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга, распылил в их сторону содержимое перцового баллончика, а также несколько раз ударил ножом в руку одного из полицейских, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Раненный полицейский был госпитализирован, угрозы его жизни нет.
Сбежавших закладчиков – 39-летнего мужчину и 28-летнюю женщину – задержали в арендованном доме в Хиттолово. При них нашли 250 граммов наркотика.
По статье «применение насилия в отношении представителя власти» нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы.