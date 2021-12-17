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Общество17 декабря 2021 12:30

Пострадавший в ДТП на Невском проспекте пешеход в коме, ему удалили селезенку

Мужчина получил множественные переломы и до сих пор находится в тяжелейшем состоянии
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Пострадавший в ДТП на Невском мужчина остается в коме. Фото: предоставлено "КП-Петербург".

Пострадавший в ДТП на Невском мужчина остается в коме. Фото: предоставлено "КП-Петербург".

Стали известны подробности о состоянии 26-летнего мужчины, пострадавшего в смертельном ДТП на Невском проспекте. Его и его 23-летнюю спутницу на переходе сбил пьяный таксист на «Фольксвагене».

- Пациент находится в крайне тяжелом состоянии, он введен в искусственную кому и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачам пришлось удалить пострадавшему селезенку, - пишут «Невские новости».

Кроме этого, у мужчины диагностированы переломы позвоночника, костей таза, руки, трех ребер и лобной части черепа. Сейчас за жизнь пациента бьются медики.

А вот 23-летняя девушка погибла на месте. Они вместе с молодым человеком были парой, вместе работали в одном из ресторанов и шли домой после смены, когда произошло ДТП.