Стало известно, что за корабль горит в пожаре на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге 17 декабря 2021

Стало известно, что за именно за корабль горит в пожаре на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге 17 декабря 2021. Фото: СОЦСЕТИ

Стало известно, какой именно корабль горит в пожаре на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге 17 декабря 2021. Напомним, огонь уже более часа тушат 89 спасателей МЧС на 22 единицах техники. Все случилось на юго-западе Северной столицы, на Корабельной улице, 6. По информации «КП-Петербург» от источника в экстренных службах, загорелся военный корвет под названием «Проворный». Его строят для Тихоокеанского флота. Основная задача судна - обнаружение и уничтожение надводных вражеских судов или подводных лодок, а также охрана прибрежных зон и сопровождение других кораблей.

- Пожар начался в надстройке, где ходовая рубка командного поста. С места эвакуировали два газовых баллона. Площадь пожара уточняется, - сообщил «Комсомолке» источник.

Добавим, что от огня пострадали четыре человека. Предварительно, один из них является пожарным. Тяжелых травм нет ни у кого.