Ресторатор из Петербурга объяснил организацию подпольных новогодних корпоративов

В Петербурге выдали небольшое количество официальных разрешений на проведение новогодних корпоративов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ресторатор Александр Коновалов, создатель нашумевшей «Карты сопротивления», прокомментировал информацию о том, что Смольный выдал слишком мало официальных разрешений на проведение новогодних корпоративов. В беседе с «Невскими новостями» мужчина признался, что многие компании будут принимать к себе гостей подпольно, потому что требования властей выполнить нереально.

- Согласовывать в Центре поддержки предпринимательства банкеты за 14 суток? Очень смешно! Вы знаете, что банкеты за полгода, за три месяца продаются? Сейчас если и захочешь, то уже все дни расписаны. С кем там согласовывать, чего? – гневается Коновалов.

Ресторатор в очередной раз отказывается соблюдать ограничения по коронавирусу, установленные Смольным. В прошлом году Коновалов добился диалога с властью, правда, не без компромиссов – «Карту сопротивления» пришлось удалить.