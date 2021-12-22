Смольный хочет укрупнить муниципальные образования Петербурга

В ЗакСе заговорили об укрупнении муниципалитетов Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга задумались об укрупнении муниципальных образований. С такой идеей, выступая перед депутатами Заксобрания, выступил председатель Комитета финансов, кандидат в вице-губернаторы Алексей Корабельников.

Отвечая на вопрос депутатов, он отметил, что стоит подумать об укрупнении муниципалитетов, так как некоторые МО слишком мелкие и зачастую не могут держать в штате достаточное количество специалистов, которые должны заниматься проблемами, в том числе благоустройства территории.

Другой момент - финансирование. В некоторых муниципальных образованиях до 80 и более процентов уходит на содержание администрации, собственно, муниципалитета. А на решение проблем жителей денег не остается.

Напомним что ранее депутат Виталий Милонов рассказывал «Комсомолке» о возможном сокращении числа петербургских МО, которых сейчас 111, в два-три раза путем укрупнения. Это может произойти уже в 2022 году.