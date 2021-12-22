31 человек записался на проект дворник-шеринг в Петербурге

Эксперимент по организации в Петербурге отрядов дворников-волонтеров все еще жив. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проект «снежный помощник» (он же, с легкой руки журналистов, «дворник-шеринг») в Петербурге по-прежнему жив и активно работает. На сегодняшний день в штате дворников-волонтеров числится 31 человек. Об этом в среду, 22 декабря, «Комсомолке» рассказали в администрации Калининского района.

- Приходят не все, конечно – кто-то, например, просит перезвонить в январе (договоры с участниками эксперимента заключаются с декабря 2021 по апрель 2022 года, прим.ред.), - пояснили в пресс-службе. – Единомоментно работает, как правило, три-четыре человека.

Всего, уточнили в администрации, с момента запуска проект проработал четыре дня «чистого» времени. Как и прежде, дворников-волонтеров вызывают на подмогу только в моменты особо сильных – так называемых «залповых» снегопадов. Очередной как раз должен прийти в Петербург уже в этот четверг, 23 декабря.

К слову, мы как-то опробовали нашумевший «дворник-шеринг» на себе – и вот что из этого вышло.

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