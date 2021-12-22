Экс-директору «Водоканала» Кировска дали условный срок за долги в полмиллиарда рублей

В Ленобласти суд дал условный срок экс-директору "Водоканала". Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленобласти суд назначил условный срок бывшему директору «Водоканала Кировского района» по уголовному делу о долгах на 500 млн рублей. Напомним, женщина намеренно устроила банкротство компании, да еще и прихватила в карман более 1,4 млн рублей со счета предприятия. Директор заключала необоснованно дорогие договоры, не согласовывая это с администрацией района.

- Подсудимую признали виновной. Ей назначили наказание в виде 4 лет 4 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в три года и лишением права занимать определенные должности в органах государственной и муниципальной власти в течение двух лет, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Тем временем пока не сообщаются новости о судьбе экс-главы администрации Кировского района Ленобласти, обвиняемого в халатности за то, что он закрыл глаза на убыточную деятельность «Водоканала». Вскоре состоится суд над бывшим чиновником.