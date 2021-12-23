В Ленобласти с 23 декабря продлили срок действия сертификата переболевшего коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленобласти продлили на год срок действия сертификата переболевшего коронавирусом. Ранее этот QR-документ работал лишь на протяжении шести месяцев. Однако власти 47-го региона подкорректировали его после соответствующих рекомендаций Минздрава РФ.

- Внесенные изменения в «антиковидное» постановление вступают в силу с 23 декабря. Их подписал губернатор Александр Дрозденко, - передает пресс-служба регионального правительства.

К слову, с 14 декабря 2021 года в Ленобласти сократили срок действия ПЦР-теста на COVID-19 с 72 часов до 48. Это решение приняли уже на основании постановления Роспотребнадзора. В Петербурге такая же мера действует с 22 декабря.