Милонов предложил решение проблемы плохой уборки снега в Санкт-Петербурге

Виталий Милонов предложил преобразовать профессию дворников для хорошей уборки снега в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Виталий Милонов предложил свое решение проблемы плохой уборки снега в Санкт-Петербурге. Напомним, в начале недели коммунальщиков и дорожников жестко отчитал губернатор Александр Беглов, вместе с этим в городе произошли первые увольнения в Жилищных агентствах. Как рассказал депутат Госдумы в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на 92.0 FM, помочь решить наболевший вопрос может преобразование профессии дворника.

- Я хожу по дорогам нашим, поверьте, гораздо больше, чем некоторые критики. Вижу, что где-то действительно плохо убирают снег. Если мы будем поручать каким-то общегородским службам в общегородском масштабе убирать снег, то не получится ни черта! - порассуждал Милонов в радиоэфире. - Надо чтобы за каждым домом закрепили конкретного дворника. Чтобы мы его знали, видели его номер телефона, фотографию. Где деньги брать? Да у нас есть эти деньги, платят им. Другое дело, что есть отдельные Жилкомсервисы, которые воруют тотально. Обналичивают, воруют за границу…

Тем временем «Комсомолка» выяснила, что в центральных районах города с уборкой снега даже хуже, чем на окраинах.