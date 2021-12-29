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Общество29 декабря 2021 10:56

Иск в защиту чувств верующих в Деда Мороза подала жительница Петербурга

Она требует наказать юриста, самого подавшего иск к новогоднему волшебнику
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Жительница Петербурга подали иск в защиту чувств верующих в Деда Мороза.

Жительница Петербурга подали иск в защиту чувств верующих в Деда Мороза.

Фото: Олег ЗОЛОТО

История с исками к Деду Морозу получила очередное продолжение. На петербургского юриста Игоря Мирзоева, потребовавшего от волшебника 10 миллионов рублей за несбывшиеся желания, тоже подали в суд. И тоже в Петербурге. Некая жительница города на Неве решила защитить чувства верующих в Деда Мороза. И потребовала с юриста все те же 10 миллионов. Мужчину она обвинила в намеренном хайпе.

- Из иска следует, что Мирзоев распространил сведения о подаче искового заявления к АО «Дед Мороз». При этом ответчик иск не подавал, а «лишь распространил сведения, порочащие чувства верующих в Деда Мороза». Далее указано, что ответчик намеренно подал иск в суд с недостатками, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Женщина просит признать такое поведение юриста злоупотреблением правом и хочет получить с него компенсацию морального вреда. Иск петербурженки принят судом, его рассмотрение назначено на 14 февраля – День всех влюбленных.

Напомним, что иск к Деду Морозу был принят судом Великого Устюга без списка неполученных подарков и несполненных мечт, так что перспективы его стали еще более сомнительными. А адвокатом волшебника захотел стать президент России Владимир Путин.

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