55 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Петербурга за два дня нового года

Снег все убирают и убирают, а он не кончается и не кончается. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Более 55 тысяч кубометров снега убрано с улиц Петербурга за первые двое суток нового года. В этом сезоне природа порадовала горожан настоящей зимней погодой, но принесла лишние хлопоты коммунальщикам, которые за пять лет бесснежных праздников отвыкли от такой нагрузки.

- Зима в этом году снежная. Дорожные и коммунальные предприятия должны качественно и своевременно убирать снег. Если необходимо, должна быть организована круглосуточная работа, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба губернатора.

Дорожные предприятия, к слову, и так работают круглосуточном режиме. Каждые 12 часов на смену выходит около тысячи единиц техники и еще столько же дворников. Днем 3 января дороги и тротуары чистят 940 машин и 1041 «работник ручного труда».

Но уборка во дворах - забота управляющих компаний - действительно идет лишь днем.

Впрочем, кроме снега горожане жалуются еще на горы мусора и брошенные на местах базаров елки.