Петербургский ресторатор отказывается требовать QR-коды у посетителей

К посту ресторатора прилагается список из 227 заведений, где QR-код у посетителя не спросят Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Со 2 января в Петербурге ужесточили режим коронавирусных ограничений. Теперь без QR-кодов жителей не пускают в общепиты, заведения розничной торговли (помимо аптек), продовольственные магазины, аэропорты, на вокзалы и АЗС. Не всех такие условия работы устраивают. Петербургский ресторатор Александр Коновалов, создатель известной "Карты сопротивления", отказался требовать у посетителей QR-код в своих заведениях.

- Мы живем в страшное время сбывшихся утопий... А что дальше? Будем в собственный туалет по аусвайсу ходить? Отселим непривитых в резервации? - написал Александр Коновалов в своих социальных сетях. - Поэтому мои заведения и заведения моих партнеров никогда не будут спрашивать QR-коды у любимых клиентов.

В эту же публикацию ресторатор добавил список из 227 заведений, не проверяющих QR-коды. В него вошли кальянные, бары, рестораны, рюмочные и кафе.