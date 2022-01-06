Александр Беглов поздравил петербуржцев с Рождеством

В рождественскую ночь в городе пройдет целый ряд мероприятий Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербург во всю готовится к предстоящей ночи, ведь традиционно с 6 на 7 января православные жители города отмечают Рождество. Храмы, соборы и другие значимые для праздника места уже начинают свои мероприятия, а коммунальщики очищают территории, где ожидается массовое скопление людей.

- Санкт-Петербург - город, в котором всегда широко и ярко отмечается праздник. Службы в храмах отличаются своей торжественностью.Для нас этот праздник стал временем, когда нужно уделить особое внимание родным и близким, всем, кому нужны забота и внимание. Особенно это важно сейчас. Мы пережили еще один трудный год пандемии, - поздравил петербуржцев с Рождеством губернатор города Александр Беглов.

Напомним, что в рождественскую ночь Петербург ждет особое праздничное убранство. Дворцовый мост уже украсила необычная подсветка. Увидеть ее можно будет до утра 7 января.