Роспотребнадзор: контролировать проверку QR-кодов в Петербурге должны власти города

Контролировать соблюдение правил должны власти города. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В петербургском управлении Роспотребнадзора не смогли оперативно прокомментировать так называемую карту сопротивления QR-кодам. О ее создании заявил скандально известный ресторатор, заявивший, что его и другие заведения не будут проверять коды у посетителей.

- Контролировать исполнение этой нормы - ответственность органов исполнительной власти. Сотрудники Роспотребнадзора могут принимать участие в таких проверках. Мы сделаем это, если нас пригласят, - заявила журналистам представитель Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

Напомним, что норма с QR-кодами для посетителей в заведениях общественного питания и розничной торговли начала действовать в Петербурге со 2 января.

При этом в «сопротивлении» утверждают, что на их стороне около 70 заведений. Есть даже список. Прокуратура города уже потребовала от властей разобраться с отступниками.

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