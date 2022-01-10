Проходка тоннеля в сторону станции метро «Брестская» начнется в 2022 году

"Брестскую" начнут строить уже в нынешнем году. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокладка тоннеля будущей станции метро «Брестская» начнется уже в 2022 году. Пока что строители с помощью техники будут копать перегонный тоннель. А основные силы сконцентрируют на работах у станции «Юго-Западная» («Казаковская»).

- Строительство на коричневой ветке продолжится. В 2022 году начинается проходка трех участков тупиковых тоннелей станции «Юго-Западная», а также стартует механизированная проходка перегонного тоннеля в сторону будущей станции «Брестская», - сообщает пресс-служба «Метростроя Северной столицы».

Кроме того, строители закончили проходку тоннеля первого пути между «Юго-Западной» и «Путиловской». На это потребовалось 10 месяцев. А сами станции – первые на новой, коричневой линии метро, должны открыться в 2024 году.

Что касается «Брестской», то ее открытия придется подождать 10 лет. Она станет продолжением линии в сторону Сосновой поляны. Сама станция будет располагаться на Брестском бульваре между Ленинским проспектом и проспектом Маршала Захарова.