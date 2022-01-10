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Происшествия10 января 2022 15:35

Суд Петербурга арестовал квартиру жены совладельца сети «Рив Гош»

Инне Мейер запретили пользоваться ее недвижимостью
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Суд арестовал квартиру Инны Мейер. Фото ОПС СПб

Суд арестовал квартиру Инны Мейер. Фото ОПС СПб

Московский районный суд Петербурга вынес решение о запрете распоряжаться частью имущества жены совладельца косметической сети «Рив Гош» Инны Мейер. Ее вместе с мужем подозревают в причастности к хищению 2,3 млрд рублей у Сбербанка.

- Мейер и иным лицам по доверенности запрещено распоряжаться жилым помещением – квартирой, - сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Напомним, что дело в отношении Инны Мейер возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ей, как и ее супругу, бизнесмену американского происхождения Августу Мейеру, грозит до десяти лет лишения свободы.

С 9 декабря 2021 года Август Мейер находится в СИЗО, его жена – под домашним арестом. Оба вину отрицают.