Суд Петербурга арестовал квартиру жены совладельца сети «Рив Гош»

Суд арестовал квартиру Инны Мейер. Фото ОПС СПб

Московский районный суд Петербурга вынес решение о запрете распоряжаться частью имущества жены совладельца косметической сети «Рив Гош» Инны Мейер. Ее вместе с мужем подозревают в причастности к хищению 2,3 млрд рублей у Сбербанка.

- Мейер и иным лицам по доверенности запрещено распоряжаться жилым помещением – квартирой, - сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Напомним, что дело в отношении Инны Мейер возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ей, как и ее супругу, бизнесмену американского происхождения Августу Мейеру, грозит до десяти лет лишения свободы.

С 9 декабря 2021 года Август Мейер находится в СИЗО, его жена – под домашним арестом. Оба вину отрицают.