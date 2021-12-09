Суд Петербурга арестовал совладельца сети «Рив Гош» бизнесмена Августа Мейера

Суд избрал меру пресечения бизнесмену Августу Мейеру. Фото: ОПС СПб

Московский районный суд Петербурга отправил под арест бывшего совладельца онлайн-ритейлера «Юлмарт», нынешнего акционера торговой сети «Рив Гош» бизнесмена Августа Мейера, который проходит по делу о мошенничестве в особо крупных размерах.

- Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Августа Мейера, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, сроком по 07.02.2022, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Отметим, что сам Мейер и его защита просили не лишать его свободы до рассмотрения дела по существу. Адвокаты одного из богатейших бизнесменов России просили избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий, залога до 5 000 000 рублей, домашнего ареста.

- Пять лет ведется следствие. Уже все изъято, все допрошены. Это бизнес-конфликт, - отметил представитель защиты.

Сам Мейер также настаивал, что не собирается скрываться от следствия. Дело тянется с 2017 года и если бы он хотел куда-то уехать, то давно бы покинул Россию (Мейер - уроженец США, имеет также гражданство карибской страны Сент-Киттс и Невис).

Также он отметил давление следователей, которые обещали отпустить его жену (была задержана вместе с ним), если он признает вину. Кроме того, четверых детей пары обещали отправить в приют.

- Пять лет я нахожусь под необоснованным обвинением. Я давно мог скрыться, но хожу на все вызовы следователей. Я не представляю опасности для общества. Мою жену держат в заложниках, как будто это 1937-й год. Как можно защищать себя, если обвинение надумано? - заявил судье сам Мейер.

Напомним, что бывшего совладельца ритейлера «Юлмарт» обвиняют в мошенничестве при получении 2,3 млрд рублей у Сбербанка, которые должны были пойти на развитие компании, которая позднее стала банкротом.

Вместе с Августом Мейером по делу проходит его жена и бизнес-партнер Инна, а также другой совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин и Елена Стрельцова – генеральный директор ООО «Биг Бокс» - юридического лица «Оптоклуба Ряды», бывшего подразделением «Юлмарта».

Мейеру инкриминируются два эпизода мошенничества в особо крупном размере. Возможное наказание – до десяти лет лишения свободы.

Его жене следствие просит избрать домашний арест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Жену держат в заложниках, детей грозят отобрать»: владелец «Рив Гош» Август Мейер расплакался в зале суда

Московский райсуд Петербурга избирает меру пресечения бизнесмену по делу о мошенничестве на два миллиарда рублей (подробности)