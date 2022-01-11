Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 января 2022 16:18

Художник Илья Тихомиров нарисовал набор для выживания на скользких улицах Петербурга

По мнению комиксиста, без этих подарочков от Деда Мороза крайне трудно прогуляться по Северной столице
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Художник из Петербурга создал комикс о выживании на скользких улицах города.

Художник из Петербурга создал комикс о выживании на скользких улицах города.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Известный петербургский художник Илья Тихомиров нарисовал короткий, но емкий комикс о том, как выжить на скользких улицах Северной столицы. Напомним, из-за температурных качелей и, мягко говоря, неудовлетворительной уборки тротуаров, горожане вынуждены осваивать «фигурное катание». Вот и комиксист Тихомиров не прошел мимо остросоциальной проблемы. В комиксе к петербуржцам пришел Дед Мороз с горой тематических подарков.

Собственно, вот весь набор. Выглядит надежно. Фото: t.me/tikhomirou

Собственно, вот весь набор. Выглядит надежно. Фото: t.me/tikhomirou

- Добрый дедушка Мороз мне подарочки принес, соль, ведро гранитной крошки, металлические «кошки», два мешка с песком, салазки, лом, строительную каску и большой рулон бинтов. Питер! Я к зиме готов! – иронизируют художник.

Примечательно, что один из последних комиксов Тихомирова был тоже посвящен погоде – только изнывающей летней жаре в июле.