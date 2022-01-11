Художник Илья Тихомиров нарисовал набор для выживания на скользких улицах Петербурга

Художник из Петербурга создал комикс о выживании на скользких улицах города. Фото: Олег ЗОЛОТО

Известный петербургский художник Илья Тихомиров нарисовал короткий, но емкий комикс о том, как выжить на скользких улицах Северной столицы. Напомним, из-за температурных качелей и, мягко говоря, неудовлетворительной уборки тротуаров, горожане вынуждены осваивать «фигурное катание». Вот и комиксист Тихомиров не прошел мимо остросоциальной проблемы. В комиксе к петербуржцам пришел Дед Мороз с горой тематических подарков.

Собственно, вот весь набор. Выглядит надежно. Фото: t.me/tikhomirou

- Добрый дедушка Мороз мне подарочки принес, соль, ведро гранитной крошки, металлические «кошки», два мешка с песком, салазки, лом, строительную каску и большой рулон бинтов. Питер! Я к зиме готов! – иронизируют художник.

Примечательно, что один из последних комиксов Тихомирова был тоже посвящен погоде – только изнывающей летней жаре в июле.