СК и прокуратура проверяют избиение школьницы-сироты в Ленобласти

Следком и прокуратура заинтересовались видеозаписью избиения девочки-сироты в Ленобласти. Фото: vk.com/nikolskoe

СК и прокуратура организовали проверки после того, как в соцсетях опубликовали видеозапись с издевательствами над школьницей в городе Никольское, что находится в Тосненском районе Ленобласти. Напомним, толпа мальчиков накинулась на девочку со словами, что у нее нет матери, и ей никто не поможет. На школьнице отрабатывали боевые приемы, кроме этого сверстники били ее по голове. К счастью, буйных ребят разогнала очевидица.

Директор местной школы уже успела заявить, что девочка назвала инцидент не иначе как игрой. Однако детский омбудсмен Ленобласти пообещала тщательно разобраться в инциденте и наказать виновных. На место выехали и следователи с прокурором.

- Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия и участники инцидента, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Кроме этого в прокуратуре и Следкоме обещают дать оценку работе школы и органам системы профилактики.