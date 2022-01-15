Половина ковидных коек в Петербурге свободны, несмотря на скачок заболеваемости

В Петербурге освободилось больше половины коек в ковидных стационарах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Почти 51% коронавирусных коек свободны в стационарах Петербурга, несмотря на резкий скачок заболеваемости. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного. По данным на 15 января 2022 года, в городе развернули чуть более 8 тысячи ковидных коек. За прошедший день в стационары привезли еще 338 больных инфекцией. Всего в реанимации находится 591 человек, из них к ИВЛ подключили 174 пациента. В городе становится больше тех зараженных, кто лечится на дому.

- По данным на 15 января, на амбулаторном лечении с COVID-19 и пневмониями находятся 24 818 жителей Петербурга. Накануне, 14 января, таковых было 23 377 человек. Сейчас бесплатную лекарственную терапию на дому получают 23 252 горожанина, - отмечают в Смольном.

Добавим, что Петербург достиг коллективного иммунитета. Ранее в комздраве подтвердили, что более 83% горожан имеют защиту от коронавируса благодаря вакцинации или факту того, что человек переболел инфекцией.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: