Заболеваемость коронавирусом в Петербурге выросла почти в два раза за двое суток

В Петербурге вновь резко выросло количество зараженных коронавирусом за сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге выросла почти в два раза за последние два дня. За минувший день, 14 января, в городе заразились инфекцией 3 314 человек. За сутки от ковида выздоровели 2 853 жителя Северной столицы, а скончались 62 горожанина. Еще 13 января в городе обнаружили ковид только у 1 839 человек.

Последние данные по распространению инфекции в городе. Фото: стопкоронавирус.рф

- За все время пандемии в Петербурге выявили 876 548 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 822 420 человек, умерло – 28 943. Регион соответствует только одному критерию «свободы от COVID-19» - уровень коллективного иммунитета достиг свыше 80%, - сообщает оперштаб борьбы с инфекцией.

Напомним, накануне комздрав подтвердил «Комсомолке», что в Петербурге более 83% населения имеют иммунитет к коронавирусу, речь и про привитых, и про переболевших. Тем временем власти Северной столицы готовят систему здравоохранения города к наступлению штамма «омикрон». По прогнозам главы комздрава, сценарий развития коронавируса будет схож с тем, что происходит в Западной Европе. В общем, новой волны заболеваемости не избежать.

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