Жители Петербурга могут потребовать пересчета оплаты за вывоз мусора из-за посленовогоднего коллапса

Плату за вывоз мусора можно будет оспорить. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Петербурга смогут потребовать пересчета оплаты за вывоз мусора, которая будет указана в январских квитанциях. Основание – горы отходов, скопившиеся во дворах после наступления Нового года. То есть на лицо некачественное указание услуги. Это подтвердили и в «Невском экологическом операторе» - единой структуре, отвечающей за обращение с отходами в Петербурге с 1 января.

- Согласно закону, услуга по вывозу твердых коммунальных отходов включена в перечень коммунальных услуг. Таким образом, на нее распространяются общие правила оказания услуг, которыми предусмотрена возможность перерасчета платы в случае некачественного оказания этих услуг, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе «Невского оператора».

В компании признали, что имевшие место случаи несвоевременного вывоза мусора, на которые жалуются жители Петербурга, позволяют горожанам обратиться с заявлением о перерасчете платы за услугу.

Для этого потребитель, то есть собственник жилья или управляющая компания, должны написать заявление в адрес регионального оператора, указав основания для перерасчета. То есть описание проблемы. Фото гор мусора будут нелишними.

Порядок подачи заявлений и прочую информацию можно найти на сайте Жилинспекции Петербурга (ГУЖА).

А вот жаловаться на невывезенный мусор можно непосредственно оператору. На горячую линию, в соцсетях или на сайте.

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