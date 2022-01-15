Локдаун могут ввести в Петербурге из-за волны «омикрона»

В Петербурге могут ввести новый локдаун из-за волны "омикрона". Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Очередной локдаун могут ввести в Петербурге из-за новой волны коронавируса, вызванной распространением штамма «омикрон». Об этом «Комсомолке» сообщил высокопоставленный источник в Смольном. Окончательное решение о новых ограничениях по COVID-19 еще даже не обсуждали, чиновники ждут развития событий.

- Пока точный прогноз дать нельзя. Следующие две недели станут решающими, все готовятся к нагрузке на систему здравоохранения, - отметил источник «Комсомолки» в Смольном.

Ранее власти Северной столицы уже опровергли скорую отмену QR-кодов, несмотря на достижение показателя коллективного иммунитета. Дело в том, что в городе резко выросла заболеваемость коронавирусом.

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