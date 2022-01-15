Власти Петербурга опровергли скорую отмену QR-кодов в городе

В Смольном опровергли, что в Петербурге в ближайшие дни могут отменить QR-коды. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга опровергли разговоры о возможной грядущей отмене системы QR-кодов для жителей Северной столицы. Напомним, со 2 января «иммунный документ» требуют в городе не только в кино, театре и фитнесе, но и в непродовольственных магазинах и общепите. Как рассказал «КП-Петербург» осведомленный источник в Смольном, QR-коды и раньше, и сейчас являются временной мерой, но «омикрон» внес свои коррективы. Так что «квадратики» в ближайшее время точно не отменят.

- К сожалению, эпидситуация в ближайшее время в городе точно не улучшиться. QR-коды пока не отменят, не волнуйтесь. Будет рост заболеваемости, готовимся к волне «омикрона», - сказал источник «Комсомолки» в Смольном.

К слову, по некоторым показателям Петербург действительно немного освободился от цепей коронавируса. Во-первых, в городе достигли коллективного иммунитета, если считать и переболевших, и вакцинированных. Во-вторых, в городе свободно более 50% ковидных коек в стационарах. Люди болеют инфекцией преимущественно легко или в средней тяжести, оставаясь на лечении на дому.

Однако 15 января в Северной столице зафиксировали резкий скачок заболеваемости коронавирусом. Тем временем комздрав публично сообщил, что город готовят к новой волне штамма «омикрон». Чиновники прогнозируют, что эпидситуация будет развиваться по тому сценарию, что наблюдался в западноевропейских странах.

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Об этом сообщил источник «Комсомолки» в Смольном (подробности)