Власти Петербурга объявили мобилизацию из-за грядущей вспышки «омикрона»

Смольный заявил о мобилизации сил города на борьбу со штаммом "омикрон". Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга объявили мобилизацию сил из-за наступления нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом стало известно по итогам заседания межведомственного координационного горсовета по борьбе с COVID-19. Напомним, за два дня в городе почти в два раза взлетела заболеваемость инфекцией. Однако подавляющее большинство зараженных лечатся дома, в стационарах половина свободных коек.

- После новогодних праздников в Петербурге растет заболеваемость, в том числе это связано с глобальным распространением омикрон-штамма. В настоящий момент помощь больным с COVID-19 и пневмониями оказывают 15 городских и 3 федеральных стационара. В городе развернули 8 тысяч инфекционных коек, их число могут увеличить до 11 при необходимости, - передает пресс-служба Смольного.

Медики и чиновники сошлись во мнении, что медицинская инфраструктура Северной столицы готова к новой волне инфекции, однако уже сейчас не помешает задействовать студентов медуниверситетов к работе в «скорой» и амбулаторной службе.

К слову, при неблагоприятной эпидситуации Петербург сумел достичь коллективного иммунитета, о чем сообщили в комздраве.

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