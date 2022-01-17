Полиция прокомментировала задержание художника за снежные фекалии на Марсовом поле

Полиция подтвердила "уголовку" художника из Москвы за фекалии на Марсовом поле в Петербурге. Фото: Фото: instagram.com/volkov___vanya

В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти официально прокомментировали «Комсомолке» информацию о задержании московского художника Ивана Волкова, слепившего гигантские снежные фекалии на Марсовом поле. Как рассказали полиции, на мужчину действительно завели уголовное дело. Еще пару дней назад творец признался «КП-Петербург», что не боится возможного внимания со стороны МВД, поскольку считает, что слепил обычного снеговика. Но мужчина забыл, где именно он разместил провокационный арт-объект.

- Сотрудники полиции задержали 29-летнего мужчину по подозрению в совершении противоправного деяния. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Вскоре мужчине изберут меру пресечения, - сообщили «КП-Петербург» в Главке.

Добавим, что художнику грозит как штраф до 40 тысяч рублей, так и арест – в худшем случае до трех месяцев. Фотографию арт-объекта мужчина уже удалил из своих соцсетей.