Худрук Александринского театра возмутился песней Сергея Шнурова о замусоренном Петербурге

Валерий Фокин признал, что критика нужна, но осудил Шнурова за ее форму. Фото: Олег ЗОЛОТО

Скандальный клип Сергея Шнурова, в нецензурной форме спевшего про кучи снега и мусора, оставшиеся в Петербурге после Нового года, вызвал большой резонанс. Выходкой лидера группировки «Ленинград» возмутились в том числе и деятели культуры. Так, например, знаменитый режиссер, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин назвал

- Есть форма, а есть содержание, - рассказал Валерий Фокин в понедельник, 17 января. – Любая критика – даже горькая, даже страшная – она должна быть. Но надо понимать, про что и ради чего. Потому что все равно ведь нельзя забывать, что наш город уникальный, особый и великий. Горько, когда в нем трудности, но их надо просто преодолевать. Но форма нужна другая. А здесь форма пренебрежительно-хамоватая. Видимо, яркий человек Шнуров был в плену каких-то мотивов и несколько перебрал. Есть тут какое-то пренебрежительное отношение к городу, который его воспитал и который его прославил.

Напомним: скандал вокруг неубранного мусора разгорелся в Петербурге с самых первых дней нового года. Город оказался завален отходами. «Комсомолка» подробно рассказывала, что происходит.

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