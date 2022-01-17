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Общество17 января 2022 16:02

Худрук Александринского театра возмутился песней Сергея Шнурова о замусоренном Петербурге

Валерий Фокин упрекнул лидера группировки «Ленинград» в пренебрежительном отношении к городу
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Валерий Фокин признал, что критика нужна, но осудил Шнурова за ее форму.

Валерий Фокин признал, что критика нужна, но осудил Шнурова за ее форму.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Скандальный клип Сергея Шнурова, в нецензурной форме спевшего про кучи снега и мусора, оставшиеся в Петербурге после Нового года, вызвал большой резонанс. Выходкой лидера группировки «Ленинград» возмутились в том числе и деятели культуры. Так, например, знаменитый режиссер, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин назвал

- Есть форма, а есть содержание, - рассказал Валерий Фокин в понедельник, 17 января. – Любая критика – даже горькая, даже страшная – она должна быть. Но надо понимать, про что и ради чего. Потому что все равно ведь нельзя забывать, что наш город уникальный, особый и великий. Горько, когда в нем трудности, но их надо просто преодолевать. Но форма нужна другая. А здесь форма пренебрежительно-хамоватая. Видимо, яркий человек Шнуров был в плену каких-то мотивов и несколько перебрал. Есть тут какое-то пренебрежительное отношение к городу, который его воспитал и который его прославил.

Напомним: скандал вокруг неубранного мусора разгорелся в Петербурге с самых первых дней нового года. Город оказался завален отходами. «Комсомолка» подробно рассказывала, что происходит.

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