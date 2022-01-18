Депутат ЗакСа предложил лишить Шнурова права называться петербуржцем из-за песни о мусоре

Депутат предложил лишить Шнурова права называться петербуржцем / Фото: YouTube-канал "Ленинград"

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов тоже отреагировал на новый клип Сергея Шнурова, в котором музыкант раскритиковал уборку снега и мусора в городе. Парламентарий предложил лишить лидера группы "Ленинград", хоть и неофициально, права называться петербуржцем.

- Исполнитель, насколько мне известно, давно не живет в городе и для записи клипа был вынужден прилететь всего на несколько часов. Вот и приходит в голову мысль — подумать о лишении исполнителя почетной, пусть и неофициальной, возможности называть себя петербуржцем, допуская перспективу в дальнейшем реабилитироваться, - заявил Панов.

Депутат считает, что Шнуров перешел в своем творчестве в грубое насмехательство и издевательство.

Напомним, что негативное отношение к песне Шнурова высказали многие известные деятели Петербурга. В частности депутат Сергей Боярский увидел в композиции прямое оскорбление гимна "Город над вольной Невой", мелодию которой можно распознать в композиции.