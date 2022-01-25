Смольный признал неудачным эксперимент с уборкой тротуаров в центре Петербурга

В Смольном признали проблему с уборкой тротуаров в центре Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Смольном признали неудачным решением передачу уборки тротуаров в центре города от Комитета по благоустройству в ведение жилищных служб. Дворники явно не справились с работой, из-за чего жители города начали массово писать жалобы.

- Опыт показал неэффективность такой меры, потому что дорожные предприятия работают круглосуточно, а жилищные службы выполняют работы лишь в дневное время, - говорится в ответе главы Комблага Василия Пониделко депутату Закса Борису Вишневскому.

В ведомстве также отмечают, что ручная уборка занимает много времени, что не позволяет обеспечить «нормативное состояние» тротуаров в установленные сроки. Кроме того, дворников в городе не хватает.

Ускорить уборку тротуаров могла бы малогабаритная техника, но ей мешают установленные конструкции, в том числе рекламные. Предложение убрать их, пока понимания не нашло.

Напомним, что власти города уже анонсировали намерение вернуть полномочия по уборке внутриквартальных территорий в государственные руки.