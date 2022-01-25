Полиция приехала на улицу Рубинштейна, где противники QR-кодов устроили сходку у закрытых ресторанов

Люди собрались у закрытых баров и ресторанов на Рубинштейна. Фото: "Невские новости" / Софья Алимова.

Полиция, Росгвардия и несколько десятков человек собрались днем 25 января на улице Рубинштейна. Сходку у опечатанных за нарушение карантинных мер баров, устроили противники QR-кодов. В том числе их лидер, ресторатор Александр Коновалов.

- Подчеркиваю, что никого ни на какие митинги не зову, их не планировалось и не планируются. Сейчас у нас одна задача — попасть в помещение, - приводят слова Коновалова «Невские новости».

В закрытые бары и рестораны пытаются войти как сотрудники заведений, так и люди, называющие себя посетителями. Прибывшие на место полицейские и сотрудники Росгвардии пытаются урезонить активистов. Полиция встала у дверей закрытых баров, сотрудник вручили Коновалову предостережение.

Напомним, что рейд по участникам так называемой «карты сопротивления» прошел в минувшие выходные. После чего 20 заведений опечатали, а у дверей выставили оцепление.

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