Рестораторы открестились от «бунта» противников QR-кодов на улице Рубинштейна

Рестораторы: закрытые бары работали "в черную". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рестораторы улицы Рубинштейна открестились от участников «бунта», которые днем 25 января пришли к опечатанным за нарушения заведениям и попытались попасть внутрь. В числе активистов был лидер движения против QR-кодов ресторатор Александр Коновалов. Для общения с ним приехала полиция.

- Эти люди, которые объявили себя борцами за права бизнеса, даже когда не было никаких ограничений, работали без лицензии на алкоголь, без чеков. Налоги платили нулевые, сотрудников не трудоустраивали. Это даже не серый, это полностью нелегальный бизнес, - рассказал журналистам директор Союза развития культуры общественного питания «Улица Рубинштейна» Максим Жуков.

По его словам, участники «карты сопротивления» и сам Коновалов, просто пиарятся. Нет ни одного СМИ, которое бы не написало про скандальную ситуацию. А устроенная истерия не имеет отношения к QR-кодам и лишь повод обратить на себя внимание.

Напомним, что 20 заведений, открыто нарушавших существующие карантинные нормы, были опечатаны в ходе рейдов, прошедших в минувшие выходные.

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