Видео из дома под Новгородом, где пропала годовалая девочка и нашли кости в печке, показал Следственный комитет

Следователи завели дело об убийстве после пропажи 2-летней девочки. Фото: СУ СК РФ по Новгородской области.

Следственное управление СК России по Новгородской области показало видео из частного дома, в котором живет мать, заявившая о пропаже маленькой дочки. При разговоре с оперативниками женщина нервничала. Чуть позднее это получило объяснение: в печке в бане были найдены обгорелые косточки.

- Сейчас останки отправлены на экспертизу. Кости могут принадлежать как ребенку, так и щенку. Он недавно умер, - рассказал источник «КП-Петербург».

Тем не менее, рассказа матери и ее сожителя о происшествии вызывает много вопросов. По словам женщины, двухлетняя малышка бесследно исчезла из дома, пока она стирала белье в бане. Куда по морозу и снегу мог уйти ребенок, едва умеющий ходить, женщина объяснить не смогла.

В полицию она также позвонила не сразу, а через несколько часов. Якобы, сама искала ребенка.

По предварительным данным, семья ребенка проблемная. У матери уже было несколько детей, но ее лишили родительских прав на них.

Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.