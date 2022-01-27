Росздравнадзор приостановил использование препарата, который вкалывали умершим пациентам в Петербурге

Росздравнадзор проверяет обстоятельства гибели пациентов, умерших после обследования желудка. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Росздравнадзор приостановил обращение сульфата бария – препарата, который вкалывали всем погибшим пациентам, прошедшим обследование желудка в диагностическом центре Выборгского района Петербурга.

- Росздравнадзор проверяет причину смерти пациентов в Санкт-Петербурге, которые скончались после обследования желудка. Обращение препарата, используемого при проведении процедуры, приостановлено, - сообщает пресс-служба ведомства.

По данным двух источников «КП-Петербург», основной версией трагедии является ошибка, допущенная при производстве препарата.

Сейчас специалисты отслеживают, куда еще могла быть поставлена опасная партия сульфата бария.

Напомним, что жертвами обследования стали уже три человека. Еще один пациент находится в тяжелом состоянии.